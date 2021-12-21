Отсутствие больных, отказ от легионеров и ставка на Мичкова: как сборная России готовится к старту на МЧМ по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею приступила к тренировкам после прохождения обязательного карантина в преддверии чемпионата мира, который состоится в Канаде. В ночь на 24 декабря мск команде предстоит провести контрольный матч с хозяевами турнира. При этом вторая товарищеская игра с Германией была отменена из-за ситуации с коронавирусом. В каком состоянии подопечные Сергея Зубова подходят к соревнованиям — в материале RT.

Тренировки после карантина и контрольные матчи

Сборная России отбыла обязательный карантин и приступила к полноценным тренировкам в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Главный тренер национальной команды Сергей Зубов остался доволен первым занятием в Канаде, а также отметил, что после трёх дней в изоляции приятно выбраться из закрытого помещения.

«Ребята тяжеловато входили в ритм тренировки на льду, но уже к середине вкатились. Молодой организм — энергии накопилось немало, поэтому и занятие прошло хорошо. Не катались несколько дней, это сразу даёт о себе знать. Сначала они позанимались с тренером по физподготовке, затем вышли на лёд — и мы не стали форсировать события. Дали почувствовать лёд, правильное скольжение… Даже не сомневаюсь, уже через пару дней они войдут в режим и будут чувствовать себя намного легче в этом часовом поясе», — цитирует специалиста пресс-служба ФХР.

На хорошей скорости приближаемся к молодёжному чемпионату мира! Первый матч на турнире сыграем в ночь на 27 декабря, а пока интенсивно тренируемся на канадском льду 🏒#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/u54nLHdiHV — Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2021

По словам нападающего Дмитрия Злодеева, игроки находятся в отличном настроении, а о подготовке к турниру никто не забывал и на изоляции, так как занятия проводились по видеосвязи. При этом спортсмен признался, что первая тренировка на льду была весьма непростой после нескольких дней в отеле.

«Базовые упражнения? Это всегда полезно после перерыва: почувствовать коньки, форму, новый лёд. Сделать что-то простое, почувствовать шайбу. Когда перешли к интенсивным упражнениям — задышал. Но, как я уже сказал, после перерыва это важно: продышаться, прогнать кислород. Конечно, очень приятно быть здесь со всеми ребятами и тренерским штабом. Но пока стараюсь держать эмоции под контролем, думаю о тренировочном процессе», — сказал Злодеев.

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По информации СМИ, все участники соревнований сдали отрицательные тесты на коронавирус. Однако, несмотря на отсутствие заболевших, пандемия всё равно повлияла на подготовку. В связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией была отменена запланированная на 19 декабря контрольная встреча с Германией. Товарищеский матч с Канадой же перенесли с 22-го на 23-е число (игра начнётся в 03:00 мск 24 декабря).

«Конечно, мы рассматривали игру с немцами как один из этапов подготовки к турниру: посмотреть тройки, определиться со спецбригадами. Но мы с остальными сборными в одинаковой ситуации, будем находить методы в тренировочном процессе. С кем бы хотелось сыграть? Не будем гадать. Ситуация меняется каждый день, официальные лица обеспокоены безопасностью всех участников. Наша задача — не выбирать соперника, а планомерно готовиться к старту», — заявил Зубов.

Без легионеров и с десятью игроками СКА

В Канаду отправились 25 российских игроков, а костяк сборной составили хоккеисты системы СКА — тренерский штаб привлёк десять человек из петербургского клуба. Среди них выделяются голкипер Ярослав Аскаров, который принимал участие в двух последних МЧМ, а также линия нападения, где главной звездой является 17-летний Матвей Мичков, уже ставший самым юным автором гола в истории взрослой сборной. В атаке с ним в связке могут сыграть партнёры по клубу Никита Чибриков, Кирилл Танков, Фёдор Свечков и Марат Хуснутдинов, назначенный капитаном на предстоящий турнир.

«Мичков будет играть в одной из наших бригад большинства. Мы надеемся, он сможет воспользоваться своим броском. Это особенный хоккеист, умеет прятать бросок, часто застаёт соперников врасплох. Он на многое способен. У него особенный талант», — подчеркнул Зубов.

Из других клубов обращают на себя внимание часто получающий игровую практику в «Салавате Юлаеве» Шакир Мухамадуллин и Данила Юров из магнитогорского «Металлурга», а также набравший в этом сезоне восемь очков за «Северсталь» Никита Гуслистов.

Примечательно, что в команду впервые за 15 лет не вызвали ни одного игрока из североамериканских лиг. Причём претендовать на место в списке могли защитники Даниил Чайка, Ян Кузнецов и нападающий Даниил Гущин. Первых двух рассматривал тренерский штаб сборной, а Гущин показывает высокую результативность в OHL за «Ниагару Айсдогс» — в 22 матчах он набрал 29 очков.

Тем не менее Зубов считает сильнейшими именно тех, кто в итоге оказался в списке. Наставник признал, что на его выбор повлиял и тот факт, что хоккеисты из Канады не проходили сбор, в отличие от представителей российских клубов.

Также одной из главных тем для обсуждения стало отсутствие в составе форварда фарм-клуба «Авангарда» Ивана Мирошниченко, который в этом сезоне забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач в 23 матчах ВХЛ. При этом западные СМИ называют его одним из фаворитов драфта НХЛ 2022 года.

По мнению Зубова, 17-летний игрок ещё не набрал форму после попадания в COVID-протокол и тяжело вкатывался в сезон. Ставку же на него собираются сделать на юниорском чемпионате мира. Однако сам Мирошниченко остался расстроен невызовом.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошёл. Расстроился, конечно, но не прям сильно. У меня есть ещё два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть — а остальным решать, брать меня или нет», — приводит слова Мирошниченко «Чемпионат».

Впрочем, большинство экспертов осталось на стороне тренеров сборной. Так, комментатор Сергей Гимаев-младший уверен, что Мирошниченко не попал в состав по игровым принципам. А бывший директор по развитию молодёжного хоккея «Авангарда» Игорь Кравчук выразил мнение, что юному форварду давали возможности проявить себя в омской команде, но пока он не воспользовался ими в полной мере.

«Иван — талантливый хоккеист, вся карьера впереди — и в частности ещё два молодёжных чемпионата мира. На мой взгляд, итоговое решение тренерского штаба Зубова может стать для молодого игрока идеальной мотивацией. Не нужно ни на кого обижаться, наоборот, необходимо принять данную ситуацию, извлечь из неё уроки и добавить в работе», — заявил Кравчук.

Шансы России на МЧМ-2022

Эксперты не считают сборную России главным фаворитом соревнований. Согласно котировкам букмекеров, за золото должны бороться Канада и США, в то время как подопечные Зубова лишь третьи в списке претендентов на трофей. При этом известный североамериканский журналист Скотт Уиллер и вовсе предполагает, что россияне могут вылететь в четвертьфинале. На прошлом мировом первенстве «молодёжка» под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место, уступив в полуфинале канадцам со счётом 0:5, а в матче за третье место проиграв финнам — 1:4.

Первым соперником национальной команды на групповом этапе станет Швеция (27 декабря, 00:30 мск). Далее подопечные Зубова сразятся со Швейцарией (28 декабря, 00:30 мск), Словакией (30 декабря, 00:30 мск) и США (1 января, 05:30 мск).

«Не будем говорить громкие слова, популизм нам сейчас не нужен. Конечно, мы подготовили команду, мы много лет этим занимались… Рассчитываем на победу в каждом матче. Сильный коллектив у нас собрался в плане психологии, у ребят опыт игры в топ-клубах КХЛ. Ждём побед в каждой игре, ничего громче этого говорить не хотим», — заявил на минувшей неделе первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.