«Нашим главным приоритетом остаётся здоровье»: НХЛ даст ответ о поездке хоккеистов на Олимпиаду в Пекине в ближайшие дни

Руководство НХЛ и профсоюз игроков лиги опубликовали совместное заявление о непростой эпидемиологической обстановке. В нём стороны заявили о желании довести регулярный чемпионат до конца, несмотря на перенос 40 матчей, а также пообещали в ближайшие дни дать ответ об участии хоккеистов в Олимпийских играх в Пекине. По информации СМИ, поездка спортсменов из-за океана в Китай маловероятна. Президент ФХР Владислав Третьяк заверил, что в России готовы к любому раскладу, а главный тренер сборной Алексей Жамнов призвал не спешить с выводами и дождаться официальной информации.

«Будем действовать гибко в зависимости от ситуации»

Участие игроков, выступающих под эгидой Национальной хоккейной лиги, в ближайших Олимпийских играх в Пекине вновь находится под большим вопросом. Причина заключается в непростой эпидемиологической обстановке в Северной Америке, из-за которой перенесли уже 40 матчей.

В ночь с воскресенья на понедельник руководство НХЛ совместно с профсоюзом игроков НХЛПА объявили о том, что регулярный чемпионат, несмотря на все сложности, будет доведён до конца. Отмечается, что, хотя количество положительных тестов на COVID-19 и возросло, случаи тяжёлого течения болезни остаются редкими. К тому же практически все спортсмены и сотрудники клубов прошли вакцинацию.

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«Практика переноса матчей отдельных команд в зависимости от ситуации должна быть продолжена. Эффективность недавно объявленных дополнительных мер обеспечения безопасности и выявления вируса будет оцениваться ежедневно. НХЛ и НХЛПА вместе с медиками продолжат следить не только за количеством выявленных случаев заражения коронавирусом и тяжестью заболеваний, но и за глубиной состава команд, чтобы обеспечить безопасность, здоровье хоккеистов и целостность чемпионата», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НХЛ.

Как раз в целях обеспечения безопасности перенесены все матчи, которые должны были состояться до 23 декабря между канадскими и американскими командами. В список попали сразу 11 встреч: «Айлендерс» — «Монреаль», «Эдмонтон» — «Анахайм», «Оттава» — «Сент-Луис», «Сан-Хосе» — «Ванкувер», «Рейнджерс» — «Монреаль», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», «Торонто» — «Сент-Луис», «Оттава» — «Каролина», «Нью-Джерси» — «Монреаль», «Ванкувер» — «Анахайм» и «Сан-Хосе» — «Эдмонтон».

Но главное, в ближайшие дни в НХЛ пообещали дать ответ касательно участия своих хоккеистов в Олимпийских играх в Пекине. Отмечается, что руководство лиги и НХЛПА продолжают активно обсуждать этот вопрос.

«В нынешней постоянно меняющейся и непредсказуемой обстановке нашим главным приоритетом остаётся здоровье и безопасность всего сообщества НХЛ. Мы и дальше будем действовать гибко в зависимости от ситуации, принимая решения по календарю чемпионата и внося коррективы в протоколы безопасности по мере необходимости», — отмечается в релизе.

Всего через несколько часов в социальных сетях подкаста бывших игроков лиги Райана Уитни и Пола Биссоннетта появилось сообщение о том, что решение уже принято. По информации источника, поездка хоккеистов в Китай «очень маловероятна».

Исходя из развития событий, никто не удивится, если НХЛ официально запретит своим спортсменам принимать участие в Олимпийских играх и ситуация четырёхгодичной давности повторится. Эпидемиологическая обстановка в Канаде и США ухудшается, и руководство лиги вынуждено прямо на ходу верстать новый календарь, чтобы не делать вынужденную паузу в регулярном чемпионате.

Первым оказался перенесён матч «Оттава» — «Нью-Джерси», который должен был состояться ещё 16 ноября, а прошёл 6 декабря. По-настоящему тяжёлой ситуация стала во второй половине декабря, когда встречи пришлось переносить ежедневно. В настоящий момент в списке находится ровно 40 противостояний. Причём новые даты проведения 38 из них пока не определена.

Растёт и число людей, сдавших положительные тесты на коронавирус. В понедельник в него вошло уже 114 хоккеистов и 41 сотрудник клубов. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в «Калгари Флэймз», где количество заболевших составило 19 человек. В частности, в списке оказался российский защитник Никита Задоров.

У «Бостон Брюинз» и «Детройт Уингз» выявлено по девять случаев, в «Нэшвилл Предаторз» — восемь. Всё это вынуждает клубы полностью прерывать тренировочный процесс. Например, в понедельник на такой шаг пошли «Детройт», «Коламбус» и «Монреаль». До окончания рождественских каникул — 26 декабря — их тренировочные базы будут закрыты, а матчи отложены.

«Никто сейчас не может сказать, приедут хоккеисты в Пекин или нет»

В России к новостям о том, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, вновь могут пропустить Олимпиаду, отнеслись спокойно. В Федерации хоккея России и сборной страны к такому развитию событий готовы давно. Так, руководитель ФХР Владислав Третьяк рассказал о существовании «плана Б».

«Говорят, сейчас в США много заболевают новым штаммом. Мы переживаем за наших игроков. Очень многие хоккеисты заболели… Посмотрим, что будет дальше. Каждый день что-то меняется. В НХЛ отменяются матчи. Как они их будут переносить и куда, я не знаю. Сейчас всё под большим вопросом… Готовимся к любому раскладу», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

В свою очередь, главный тренер национальной команды Алексей Жамнов призвал дождаться официального объявления.

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«Когда рассмотрят, тогда и будем говорить. Сейчас то чего рассуждать… Когда появится полная информация, тогда и будем разговаривать. Все в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

А вот вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал возможный отказ НХЛ от поездки в Китай «большим ударом» как для хоккеистов, так и для зрителей. По его словам, весь мир хотел увидеть в Пекине сильнейших игроков.

Высказался о ситуации и многолетний президент IIHF Рене Фазель. По его мнению, с принятием решения заокеанская лига станет тянуть «до самого конца».

«Мы живём в непростые времена… Это настоящий кошмар. Ситуацию по-другому и не назовёшь. Никто сейчас не может сказать, приедут хоккеисты в Пекин или нет. Безусловно, нужно готовиться к Играм, держа в уме запасной план», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Так или иначе, нельзя исключать, что в Пекин, как и Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018-м, отправится сборная России, составленная из сильнейших хоккеистов КХЛ. Её прообраз болельщики увидели на домашнем этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала. В таком случае национальная команда снова станет главным фаворитом и получит хорошую возможность защитить титул.

Однако, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, расслабляться сборникам всё равно не стоит.

«На Кубке Первого канала играли интересно. На команду смотрю с надеждой. Для тренерского штаба это первый опыт. Но самое важное, что показывали хороший хоккей. Если энхаэловцы не приедут, будет другая игра, другой уровень, другой интерес. Но побеждать всё равно надо. Вы же помните, как мы в Южной Корее отскочили от немцев на последних секундах», — заявил Фетисов в интервью «Чемпионату».

Вместе с тем он подчеркнул, что выступающие за океаном хоккеисты очень хотят поехать на Олимпийские игры и будут расстроены.

«Я разговаривал с ребятами, они были нацелены на Олимпиаду. Саша Овечкин начал сезон, понимая, что в феврале ему надо будет играть за сборную России. Для сильнейших хоккеистов это возможность сравнить свой уровень с остальными. Если НХЛ откажется от участия, сожалений и досужих разговоров будет очень много. Это большая потеря», — добавил Фетисов.

А вот ещё один двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, напротив, не увидел в возможном отказе энхаэловцев от поездки в Китай ничего страшного.

«Я буду надеяться до конца. Есть время до 10 января. Будет очень плохо, если не приедут. В мире такой интерес к турниру не поднимется. Но если они не хотят, пускай не приезжают. Олимпиада же не только для них. Глобально ничего страшного не случится. Игры — есть Игры. И они для всех, а не только для игроков из НХЛ», — подчеркнул Кожевников.