Экс-тренер сборной России Билялетдинов отреагировал на отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ

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Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возможное решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин.
Экс-тренер сборной России Билялетдинов отреагировал на отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ
  • Reuters

«Это вопрос здоровья хоккеистов. Всё связано с ковидом. Игроки хотели сыграть на Олимпиаде. Не думаю, что нужно искать подковёрные игры», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал большим ударом для зрителей отказ НХЛ пустить игроков на ОИ-2022.

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