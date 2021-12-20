Экс-тренер сборной России Билялетдинов отреагировал на отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал возможное решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин.

«Это вопрос здоровья хоккеистов. Всё связано с ковидом. Игроки хотели сыграть на Олимпиаде. Не думаю, что нужно искать подковёрные игры», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал большим ударом для зрителей отказ НХЛ пустить игроков на ОИ-2022.