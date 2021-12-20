Каменский назвал большим ударом для зрителей отказ НХЛ пустить игроков на ОИ-2022

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал возможное решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин.

«И для игроков, и для зрителей вероятный отказ НХЛ — это большой удар. Всем хочется увидеть лучших хоккеистов мира на Олимпиаде, все ждут этого и надеются, что ситуация улучшится и ребята всё-таки приедут. Для многих наших звёзд это последний шанс сыграть на Олимпиаде», — цитирует Каменского РИА Новости.

При этом он считает, что цена золотых медалей на Олимпиаде не обесценится без игроков НХЛ, так как Игры всё равно являются одним из главных турниров в мире.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал ожидаемым решение НХЛ не пустить игроков на Олимпиаду.