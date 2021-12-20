Плющев считает ожидаемым решение НХЛ не пустить игроков на Олимпиаду

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможное решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин.
Плющев считает ожидаемым решение НХЛ не пустить игроков на Олимпиаду
  • Reuters

«Можно только сожалеть, что мы не увидим на Олимпиаде сильнейших хоккеистов планеты. Это решение читалось. Если НХЛ даёт паузу в своём внутреннем календаре, чего раньше не было, значит, ситуация с коронавирусом там очень напряжённая и лига боится», — цитирует Плющева РИА Новости.

При этом он не согласен, что шансы сборной России на победу возрастут после отказа НХЛ.

«Мы должны выходить и бороться. Но надо признать, что мы сдали свои позиции. Нужно что-то предпринимать, чтобы их восстановить», — добавил специалист.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявит о неучастии игроков в Олимпиаде через два дня.

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