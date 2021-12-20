«Матч ТВ»: НХЛ объявит о неучастии игроков в Олимпиаде через два дня

Стало известно, когда Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков придут к решению об участии в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Как сообщает «Матч ТВ», лига и профсоюз не будут дожидаться 10 января, а уже через два дня объявят, что игроки не отправятся на Игры. Решение же будет совместным.

При этом существует минимальная вероятность, что этого не произойдет. Профсоюз должен утвердить своё решение путём голосования игроков. Если большинство решит участвовать, то игроки НХЛ отправятся в Пекин, но предполагается, что большинство хоккеистов выступят против поездки в Китай. Отдельным же игрокам не разрешат поехать на Олимпиаду.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что участие игроков НХЛ в ОИ-2022 очень маловероятно.