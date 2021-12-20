ESPN: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 очень маловероятно
- AP
Об этом сообщает ESPN.
Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.
Лига уже перенесла из-за коронавируса 27 матчей.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни.