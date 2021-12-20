ESPN: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 очень маловероятно

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Вероятность участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине очень мала.
ESPN: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 очень маловероятно
  • AP

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

Лига уже перенесла из-за коронавируса 27 матчей.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни.

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