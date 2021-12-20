Решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни
- Reuters
Заявление опубликовано на сайте ассоциации игроков НХЛ.
Врачи считают, что необходимость введения карантина для команд необходимо решать в индивидуальном порядке, так как практически все хоккеисты и персонал клубов полностью вакцинированы.
Однако принято решение о переносе всех матчей до Рождества между коллективами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США. Так, с 20 по 23 декабря будет перенесено 12 матчей.
Помимо прочего, НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни.
Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.
Ранее сообщалось, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине.