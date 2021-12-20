Решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором говорится, что лига не будет приостанавливать регулярный чемпионат, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.
Решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни
  • Reuters

Заявление опубликовано на сайте ассоциации игроков НХЛ.

Врачи считают, что необходимость введения карантина для команд необходимо решать в индивидуальном порядке, так как практически все хоккеисты и персонал клубов полностью вакцинированы.

Однако принято решение о переносе всех матчей до Рождества между коллективами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США. Так, с 20 по 23 декабря будет перенесено 12 матчей.

Помимо прочего, НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить