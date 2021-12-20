Решение по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2022 будет принято в ближайшие дни

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором говорится, что лига не будет приостанавливать регулярный чемпионат, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Заявление опубликовано на сайте ассоциации игроков НХЛ.

Врачи считают, что необходимость введения карантина для команд необходимо решать в индивидуальном порядке, так как практически все хоккеисты и персонал клубов полностью вакцинированы.

Однако принято решение о переносе всех матчей до Рождества между коллективами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США. Так, с 20 по 23 декабря будет перенесено 12 матчей.

Помимо прочего, НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине.