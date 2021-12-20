Spittin’ Chiclets: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

Выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроки не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает Spittin’ Chiclets.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы России на победу на Играх-2022.