Spittin’ Chiclets: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине
- Reuters
Об этом сообщает Spittin’ Chiclets.
Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы России на победу на Играх-2022.