Якушев: отсутствие игроков НХЛ повысит шансы России на победу на Играх-2022

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Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев прокомментировал возможное отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Якушев: отсутствие игроков НХЛ повысит шансы России на победу на Играх-2022
  • РИА Новости

«Все понимают, что если игроки НХЛ не будут участвовать, то шансов на олимпийское золото у российской команды гораздо больше, это так называемый план Б. Если они приедут, то нельзя сказать, что какая-то команда точно выиграет Игры», — цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине.

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