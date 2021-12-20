Якушев: отсутствие игроков НХЛ повысит шансы России на победу на Играх-2022

Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев прокомментировал возможное отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Все понимают, что если игроки НХЛ не будут участвовать, то шансов на олимпийское золото у российской команды гораздо больше, это так называемый план Б. Если они приедут, то нельзя сказать, что какая-то команда точно выиграет Игры», — цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине.