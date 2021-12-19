Генменеджер сборной Канады сообщил, что игроки НХЛ хотят выступить на ОИ в Пекине

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Генеральный менеджер сборной Канады Шэйн Доун сообщил, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотят выступить на Олимпиаде в Пекине.
Генменеджер сборной Канады сообщил, что игроки НХЛ хотят выступить на ОИ в Пекине
  • Reuters

«Не знаю, приедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду, однако они хотят принять в ней участие. Для любого игрока участие в Олимпийских играх — это особенное событие в жизни. Это самый главный турнир мирового спорта, всегда здорово, и игроки с большим удовольствием приезжают на Игры», — цитирует ТАСС слова Доуна.

Согласно договору между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ), игроки из НХЛ должны принять участие в Олимпиаде впервые с 2014 года. При этом лига до 10 января может изменить решение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине.

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