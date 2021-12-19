Генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине

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Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Шэйн Доун заявил, что считает сборную России претендентом на победу на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине
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Сборная Канады выступила на Кубке Первого канала, где проиграла командам России (3:4) и Финляндии (1:4), а также победила Швецию (3:1).

«У России прекрасная команда на этом турнире. Вообще, россияне на любые соревнования привозят очень сильный состав. У команды отличный тренерский штаб и менеджмент. Алексей Жамнов, я против него играл, он был невероятным хоккеистом. У русских всегда сильная команда, они будут одними из первых претендентов на олимпийское золото», — цитирует ТАСС слова Доуна.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Каменский заявил, что сборная России придерживалась плана в матче Кубка Первого канала с Чехией.

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