Каменский: сборная России придерживалась плана в матче Кубка Первого канала с Чехией

Член экспертного совета при Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на победу национальной команды страны над чехами (5:2) в матче Кубка Первого канала.

«Игра была интересная, зрелищная. Спасибо нашим ребятам, они выполнили все тренерские установки, придерживались плана на игру. Достойная победа! Я не могу выделить сегодня даже отдельного хоккеиста, вся команда хорошо играла, отдавалась на льду», — цитирует Каменского «РБК Спорт».

Также вице-президент КХЛ добавил, что сборная России будет ставить для себя наивысшие задачи на Олимпийские игры в Пекине, вне зависимости от того, приедут ли игроки из НХЛ.

«Мы пока точно не знаем, допустят ли игроков из НХЛ на Олимпиаду, но стоит не забывать, что сборная России всегда ставит перед собой задачу занимать самые высокие места на подобных соревнованиях. До Игр ещё есть время, потому будем работать, двигаться вперёд и наигрывать разные варианты состава», — добавил Каменский.

Зимние Олимпиские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Якушев заявил, что Россия доминировала над Чехией всю игру на Кубке Первого канала.