Якушев: Россия доминировала над Чехией всю игру на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев высказался о победе национальной команды над Чехией в матче Кубка Первого канала.

«Приятно, что игра была результативной. Чувствуется, что команда набирает, она становится более сыгранной. Практически доминировали всю игру, результат закономерный», — цитирует Якушева ТАСС.

По его словам, сборная России выглядела очень здорово, выигрывала единоборства и пресекала все атаки чешской команды на корню.

Игра, которая прошла в Москве на льду «ЦСКА Арены», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе российской сборной дубль оформил Михаил Григоренко (15-я и 38-я минуты). Также отличились Арсений Грицюк (1-я), Даниил Вовченко (8-я) и Артём Анисимов (40-я).

19 декабря Россия сыграет с Финляндией.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной Чехии.