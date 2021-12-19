Якушев: Россия доминировала над Чехией всю игру на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев высказался о победе национальной команды над Чехией в матче Кубка Первого канала.
Якушев: Россия доминировала над Чехией всю игру на Кубке Первого канала
  • © ФХР

«Приятно, что игра была результативной. Чувствуется, что команда набирает, она становится более сыгранной. Практически доминировали всю игру, результат закономерный», — цитирует Якушева ТАСС.

По его словам, сборная России выглядела очень здорово, выигрывала единоборства и пресекала все атаки чешской команды на корню.

Игра, которая прошла в Москве на льду «ЦСКА Арены», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе российской сборной дубль оформил Михаил Григоренко (15-я и 38-я минуты). Также отличились Арсений Грицюк (1-я), Даниил Вовченко (8-я) и Артём Анисимов (40-я).

19 декабря Россия сыграет с Финляндией.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить