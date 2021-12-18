Третьяк — о победе над Чехией: российские хоккеисты были заряжены на борьбу

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Чехии в матче Кубка Первого канала.
Третьяк — о победе над Чехией: российские хоккеисты были заряжены на борьбу
  • © ФХР

«Игра очень понравилась, особенно первый период. Быстрый гол дал импульс. Три гола в первом периоде — и настрой сильно меняется, ребята сегодня были очень заряжены на борьбу», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Игра, которая прошла в Москве на льду «ЦСКА Арены»,  завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе российской сборной дубль оформил Михаил Григоренко (15-я и 38-я минуты). Также отличились Арсений Грицюк (1-я), Даниил Вовченко (8-я) и Артём Анисимов (40-я).

19 декабря Россия сыграет с Финляндией.

Ранее Третьяк высказался о возможном финальном матче между Россией и Канадой на ОИ-2022.

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