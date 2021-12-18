Третьяк высказался о возможном финальном матче между Россией и Канадой на ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об игре национальной сборной на Кубке Первого канала.

«Тяжёлые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. В каком бы состоянии команды ни были, их игра всегда вызывает особый интерес. Почти вся страна говорит об этой победе. Может быть, такой финал нас ждёт и на Олимпиаде», — цитирует Третьяка «РБК-Спорт».

По его мнению, второй матч Кубка Первого канала для сборной со Швецией стал сложнее, чем с Канадой, а соперник был свежее.

Россия на Кубке Первого канала обыграла Канаду (4:3) и Швецию (1:0).

Ранее Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова.