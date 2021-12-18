Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление сборной России под руководством Алексея Жамнова.
Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова
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«Тяжёлые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. Второй матч турнира — против Швеции — сложился тяжелее», — цитирует Третьяка «РБК-Спорт».

Он надеется, что сборную России на Олимпиаде ждёт финал с Канадой. По мнению Третьяка, ошибки есть, но тренеры знают, как с ними справляться.

Напомним, что национальная команда на Кубке Первого канала обыграла Канаду и Швецию. 18 декабря Россия сыграет с Чехией.

Ранее сообщалось, что Зайцев получил перелом ноги за два месяца до ОИ-2022.

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