Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление сборной России под руководством Алексея Жамнова.

«Тяжёлые, но интересные матчи. Особенно интересной для болельщиков, конечно, была встреча с Канадой. Второй матч турнира — против Швеции — сложился тяжелее», — цитирует Третьяка «РБК-Спорт».

Он надеется, что сборную России на Олимпиаде ждёт финал с Канадой. По мнению Третьяка, ошибки есть, но тренеры знают, как с ними справляться.

Напомним, что национальная команда на Кубке Первого канала обыграла Канаду и Швецию. 18 декабря Россия сыграет с Чехией.

Ранее сообщалось, что Зайцев получил перелом ноги за два месяца до ОИ-2022.