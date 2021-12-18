Зайцев получил перелом ноги за два месяца до ОИ-2022

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Российский защитник «Оттава Фьюри» Никита Зайцев получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).
Зайцев получил перелом ноги за два месяца до ОИ-2022
  • Reuters

«Обследование показало перелом», — цитирует Зайцева  «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что пропустит около двух месяцев. И прокомментировал возможный пропуск Олимпиады в связи с серьёзным повреждением.

«Что касается Олимпиады, то опять же ничего определённого сказать нельзя», — добавил Зайцев.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года.

Ранее Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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