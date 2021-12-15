Приезд сборной Канады, проверка перед Олимпиадой и шанс для Гусева: что нужно знать о Кубке Первого канала

В Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею. В рамках второго этапа Евротура сборная России не только примет Финляндию, Швецию и Чехию, но и сыграет с Канадой. Для Алексея Жамнова это будет первый турнир в качестве главного тренера национальной команды. У него будет возможность проверить нескольких кандидатов на участие в Олимпиаде в Пекине, и в том числе лучшего нападающего прошлых Игр Никиту Гусева.

С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт второй этап хоккейного Евротура — Кубок Первого канала. «ЦСКА Арена» примет турнир, на котором сборная России впервые сыграет под руководством Алексея Жамнова и проведёт сразу четыре матча, в том числе с национальной командой Канады. Для многих игроков эти соревнования станут единственной проверкой перед Олимпиадой в Пекине, до которой остаётся меньше двух месяцев.

Четыре года назад Кубок Первого канала уже менял свой формат в связи с предстоящими Играми в Пхёнчхане. В 2017 году организаторы Евротура дополнительно пригласили сборную Южной Кореи, а также дали шанс выступающим в КХЛ и Европе канадцам сыграть под своим флагом. Хотя количество команд увеличилось до шести, решено было не проводить матчи всех команд друг против друга, а ограничиться тремя играми на сборную. Россияне под руководством Олега Знарка встречались со Швецией, Канадой и Финляндией и одержали три победы с общим счётом 8:1.

В этот раз «кленовые листья» снова временно стали участниками Евротура. Из-за североамериканцев сборной России даже придётся начать турнир на день раньше. Уже 15 декабря две хоккейные сверхдержавы сыграют друг с другом, после чего подопечных Жамнова будут ждать более привычные соперники из Европы. Канадцы ещё задержатся на игры со Швецией и Финляндией, после чего разъедутся по своим клубам.

Участие сборной Канады в Кубке Первого канала связано в первую очередь с Олимпиадой. Хотя в Пекин должны отправиться игроки из НХЛ, всё же полной уверенности в том, что это произойдёт, ни у кого в хоккейном мире нет. В последний момент все соглашения с лигой могут рассыпаться из-за коронавируса, и тогда снова за олимпийские медали будут бороться хоккеисты из европейских лиг. И единственную возможность сыграться им подарит как раз Кубок Первого канала.

Наставник канадцев Клод Жюльен собрал довольно внушительный состав со множеством звёзд КХЛ. Это и один из самых надёжных вратарей Эдди Паскуале, и третий бомбардир лиги Корбан Найт, и входящие в топ-20 Даниэль Одетт и Филипп Майе, и опытный защитник Мэт Робинсон, и многие другие хоккеисты, прошедшие школу НХЛ. Отсутствовать будут разве что два заметных игрока — Брендан Лайпсик и Джейк Виртанен. Оба они из-за личных скандалов покинули НХЛ и обосновались в России, но в сборной их по-прежнему не ждут.

Для сборной России Кубок Первого канала важен по двум причинам.

Во-первых, Жамнову нужно иметь наигранный состав на тот случай, если энхаэловцы останутся в Америке из-за пандемии. Во-вторых, даже если все договорённости будут в силе, сборная не сможет полностью состоять из заокеанских игроков из-за дефицита центральных нападающих и защитников. Латать дыры придётся из игроков КХЛ, и у них будет шанс проявить себя в сборной уже в ближайшие дни.

Оборону олимпийской команды могут усилить обладатели золота Пхёнчхана Вячеслав Войнов и Никита Нестеров. Им остаётся только подтвердить свой класс. Есть шанс войти в число кандидатов у 20-летних Александра Никишина и Семёна Чистякова, а также у более опытного Алексея Марченко.

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Центральные нападающие нужны Жамнову ещё сильнее, так как в НХЛ на этой позиции есть только одна звезда — Евгений Малкин. Остальных, если Евгению Кузнецову не сократят дисквалификацию, придётся проверять на Евротуре. Из-за этого особый спрос будет с Вадима Шипачёва, Артёма Анисимова, Павла Карнаухова и Александра Кадейкина. По поводу первого из них никаких вопросов быть не может — Шипачёв определённо является лучшим хоккеистом КХЛ сейчас и ведёт в гонке бомбардиров с огромным запасом. Остальным же Кубок Первого канала будет нужен, чтобы убедить тренерский штаб в своей необходимости.

Ещё одну интригу соревнованиям может подарить Никита Гусев. Он прекратил цепляться за НХЛ и окончательно вернулся домой, где уже начал проявлять себя в составе СКА. Даже так ему будет сложно рассчитывать на возвращение в олимпийский состав, так как за океаном уже перебор отличных левых нападающих с российским паспортом. Однако лучший форвард Пхёнчхана вправе рассчитывать на последний шанс. Правда, за день до игры с Канадой Гусев не появился на тренировке из-за простуды.

Кроме североамериканцев, у сборной России будут и другие непростые соперники. Если во время Кубка Карьяла другие участники Евротура не делали ставку на игроков КХЛ, то в этот раз у всех команд представительство лиги будет более заметным. Финны вызвали 15 игроков, шведы выбрали 13 хоккеистов, а чехи ограничились девятью. Московский этап Евротура обещает стать самым сильным и значимым в этом сезоне.