Сборная России по хоккею представила форму на Олимпийские игры в Пекине

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Сборная России по хоккею представила комплекты формы, в которой будет выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России по хоккею представила форму на Олимпийские игры в Пекине
  • globallookpress.com

Российские хоккеисты на Играх будут выступать в форме двух цветов — красной и белой. На груди будет изображён логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не имеют права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и государственным гимном. На играх в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

Ранее Третьяк сообщил об увеличении квоты болельщиков на Кубке Первого канала до 70%.

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