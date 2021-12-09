Сборная России по хоккею представила форму на Олимпийские игры в Пекине

Сборная России по хоккею представила комплекты формы, в которой будет выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Российские хоккеисты на Играх будут выступать в форме двух цветов — красной и белой. На груди будет изображён логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не имеют права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и государственным гимном. На играх в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

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