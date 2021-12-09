Сборная России по хоккею представила форму на Олимпийские игры в Пекине
- globallookpress.com
Российские хоккеисты на Играх будут выступать в форме двух цветов — красной и белой. На груди будет изображён логотип Олимпийского комитета России (ОКР).
Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021
⠀#россиявмоемсердце#хоккейроссии75#beijing2022pic.twitter.com/Qquai5nw0X
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не имеют права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и государственным гимном. На играх в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).
Ранее Третьяк сообщил об увеличении квоты болельщиков на Кубке Первого канала до 70%.