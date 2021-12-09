Третьяк сообщил об увеличении квоты болельщиков на Кубке Первого канала до 70%
- РИА Новости
«Разрешённая квота болельщиков на Кубок Первого канала была увеличена с 30 до 70%. То есть у нас будут почти полные арены. Билеты в кассах ещё есть, потому я приглашаю на наш традиционный предновогодний турнир национальной команды. Будет очень интересно, к нам приедут даже канадцы!» — цитирует слова Третьяка Betonmonile.ru.
Кубок Первого канала 2021 — это второй из четырёх этапов Еврохоккейтура. Турнир будет проходить в России с 15 по 19 декабря 2021 года.
Ранее Матыцин заявил, что хоккей является одним из видов спорта, где России проигрывать точно нельзя.