Третьяк сообщил об увеличении квоты болельщиков на Кубке Первого канала до 70%

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о том, какое количество болельщиков будет допущено на трибуны на Кубке Первого канала.

«Разрешённая квота болельщиков на Кубок Первого канала была увеличена с 30 до 70%. То есть у нас будут почти полные арены. Билеты в кассах ещё есть, потому я приглашаю на наш традиционный предновогодний турнир национальной команды. Будет очень интересно, к нам приедут даже канадцы!» — цитирует слова Третьяка Betonmonile.ru.

Кубок Первого канала 2021 — это второй из четырёх этапов Еврохоккейтура. Турнир будет проходить в России с 15 по 19 декабря 2021 года.

Ранее Матыцин заявил, что хоккей является одним из видов спорта, где России проигрывать точно нельзя.