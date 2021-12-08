Матыцин: хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.

«Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также добавил, что посетит матч России на Кубке Первого канала. Министр спорта считает, что турнир будет этапом подготовки к ОИ-2022.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Ранее Матыцин заявил, что у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду.