Матыцин: хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя
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- РИА Новости
«Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он также добавил, что посетит матч России на Кубке Первого канала. Министр спорта считает, что турнир будет этапом подготовки к ОИ-2022.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Ранее Матыцин заявил, что у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду.