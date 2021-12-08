Матыцин: хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.
Матыцин: хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением», — цитирует Матыцина ТАСС. 

Он также добавил, что посетит матч России на Кубке Первого канала. Министр спорта считает, что турнир будет этапом подготовки к ОИ-2022.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Ранее Матыцин заявил, что у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить