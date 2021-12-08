Матыцин: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия заинтересована в проведении ещё одних Олимпийских игр.
Матыцин: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорил. У нас мощная спортивная держава, с развитой инфраструктурой и колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно же, заинтересованы при определённом политическом решении. Я не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр вновь», — цитирует слова Матыцина РИА Новости.

В 1980 году летние Олимпийские игры принимала Москва, а в 2014-м Сочи был хозяином зимней Олимпиады.

Ранее Матыцин заявил, что бойкот Олимпиады со стороны США идёт вразрез с геополитикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить