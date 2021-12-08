Матыцин: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия заинтересована в проведении ещё одних Олимпийских игр.

«У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорил. У нас мощная спортивная держава, с развитой инфраструктурой и колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно же, заинтересованы при определённом политическом решении. Я не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр вновь», — цитирует слова Матыцина РИА Новости.

В 1980 году летние Олимпийские игры принимала Москва, а в 2014-м Сочи был хозяином зимней Олимпиады.

Ранее Матыцин заявил, что бойкот Олимпиады со стороны США идёт вразрез с геополитикой.