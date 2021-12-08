Матыцин: бойкот Олимпиады со стороны США идёт вразрез с геополитикой

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

«Мягко говоря, такой шаг США идёт вразрез с геополитикой. Надеюсь, на имидже Игр и Китая как организатора это не отразится», — заявил Матыцин.

Он также отметил, что США ограничатся только бойкотом, потому что им проводить Игры в Лос-Анджелесе.

6 декабря пресс-служба Белого дома США официально объявила о бойкоте Олимпиады в Пекине. Американские политики не посетят Олимпийские игры. При этом спортсмены смогут принять участие в турнире.

Ранее Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине.