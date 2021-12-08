Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине

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Австралийские политики не посетят зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

6 декабря пресс-служба Белого дома США официально объявила о бойкоте Олимпиады в Пекине (Китай). Американские политики не посетят Олимпийские игры. При этом спортсмены смогут принять участие в турнире.

Напомним, что церемония открытия Игр состоится 4 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подтвердил визит в Китай. Олимпиада завершится 21 февраля 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Италия не будет устраивать дипломатический бойкот Игр-2022 в Пекине.

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