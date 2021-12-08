Rai: Италия не будет устраивать дипломатический бойкот Игр-2022 в Пекине
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«Италия не намерена осуществлять дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине», — сообщил телеканал Rai News со ссылкой на источники в правительстве страны.
Напомним, что Белый дом США объявил о бойкоте Олимпийских игр в Пекине. На турнир не приедут официальные представители США. При этом спортсмены смогут принять участие на ОИ-2022.
Также сообщалось, что в Японии пока не приняли решения по поводу поездки делегации на зимнюю Олимпиаду.
Ранее бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.