В Японии пока не приняли решения по поводу поездки делегации в Пекин на зимнюю Олимпиаду

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны пока не принимало однозначного решения касательно поездки делегации в Пекин на зимнюю Олимпиаду.
В Японии пока не приняли решения по поводу поездки делегации в Пекин на зимнюю Олимпиаду
  • AP
  • © Andy Wong

Об этом информирует РИА Новости

«В настоящее время ничего ещё не было решено», — заявил министр, отметив, что подлинное значение дипломатического бойкота до конца не ясно.

Он также добавил, что позиция японского правительства по данному вопросу будет проработана на основании детального изучения различных факторов в подходящее для этого время.

Хаяси выразил надежду, что «Олимпийские игры в Пекине будут проводиться в мирной манере, которая соответствовала бы философии олимпийского движения".

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.

Сообщалось, что власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

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