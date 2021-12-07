В Японии пока не приняли решения по поводу поездки делегации в Пекин на зимнюю Олимпиаду

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны пока не принимало однозначного решения касательно поездки делегации в Пекин на зимнюю Олимпиаду.

Об этом информирует РИА Новости

«В настоящее время ничего ещё не было решено», — заявил министр, отметив, что подлинное значение дипломатического бойкота до конца не ясно.

Он также добавил, что позиция японского правительства по данному вопросу будет проработана на основании детального изучения различных факторов в подходящее для этого время.

Хаяси выразил надежду, что «Олимпийские игры в Пекине будут проводиться в мирной манере, которая соответствовала бы философии олимпийского движения".

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.

Сообщалось, что власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.