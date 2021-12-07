Власти Канады изучают вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине
«Мы продолжим обсуждать этот вопрос (дипломатический бойкот. — RT) с нашими партнёрами и союзниками», — приводит ТАСС слова Шартран.
Представитель МИД подчеркнула, что власти Канады по-прежнему обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека в Китае.
Она также заявила о получении уведомления о решении США.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».
Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.