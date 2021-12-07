Власти Канады изучают вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

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Официальный представитель канадского МИД Кристель Шартран уведомила, что власти страны в настоящее время изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине после того, как данное решение анонсировали США.

«Мы продолжим обсуждать этот вопрос (дипломатический бойкот. — RT) с нашими партнёрами и союзниками», — приводит ТАСС слова Шартран.

Представитель МИД подчеркнула, что власти Канады по-прежнему обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека в Китае.

Она также заявила о получении уведомления о решении США.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.

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