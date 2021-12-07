Брызгалов — о бойкоте США: главные лица на Олимпиаде — не политики, а атлеты

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.

«Не поехали официальные лица — и не поехали, какая разница? В этом бойкоте нет никакого смысла. Главные лица на Олимпиаде — не политики и официальные лица, а атлеты», — цитирует Брызгалова «Чемпионат».

Он также добавил, что спортсменам абсолютно всё равно, приедут ли чиновники на Олимпиаду.

«Всем уже давно наплевать — политикам на людей, людям на политиков. Дипломатический бойкот США — это политические разборки, не имеющие к спорту отношения», — добавил Брызгалов.

Напомним, что Белый дом США объявил о бойкоте Олимпийских игр в Пекине (Китай). На турнир не приедут официальные представители США. При этом спортсмены смогут принять участие на ОИ-2022.

Ранее Мишин заявил, что против любых бойкотов.