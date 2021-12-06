Ковальчук рассказал о шансах Кузнецова поехать на ОИ-2022 в составе сборной

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова отправиться на Олимпиаду в составе национальной команды.

«Мы этим очень плотно занимаемся. Если будут конкретные новости и получится решить вопрос, чтобы Женя сыграл на Олимпиаде, это будет озвучено главным тренером или через федерацию. Сейчас всё в процессе», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

По его словам, Кузнецов является кандидатом в сборную и в команде хотели бы видеть хоккеиста на Играх. При этом он бы не хотел оценивать шансы Евгения на попадание на соревнования.

«Я надеюсь, что всеобщими силами совместно с федерацией, юристами и представителями профсоюза НХЛ мы сможем добиться положительного результата. Но сейчас пока нет никакой конкретики», — добавил Ковальчук.

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее Ковальчук заявил, что хоккеист Валерий Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекине.