Ковальчук заявил, что хоккеист Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекине

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сможет отправиться на Олимпийские игры в составе национальной команды.

«Если Ничушкин будет подходить тренерскому штабу, то он сможет поехать в Пекин. Я об этом говорил с юристами из IIHF и профсоюза НХЛ. С ним никаких проблем не будет. Он может играть, если будет нужен тренерскому штабу и если его видят в составе», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Напомним, что в начале ноября допинг-проба на тестостерон Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. При этом НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и РУСАДА.

Ранее Ковальчук рассказал о своей новой роли в сборной России по хоккею.