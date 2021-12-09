МОК утвердил дизайн формы сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

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Международный олимпийский комитет утвердил дизайн формы сборной России по хоккею для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
МОК утвердил дизайн формы сборной России по хоккею на ОИ в Пекине
  • © Пресс-служба ФХР

«Дизайн формы ROC для зимней Олимпиады в Пекине соответствует установленному регламенту. Эти правила устанавливаются для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На данной основе данная форма и была утверждена», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне не имеют права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и государственным гимном. В играх в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею представила форму на Олимпийские игры в Пекине.

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