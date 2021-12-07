«Один из лучших в лиге»: Овечкин сделал две результативные передачи и обновил личный рекорд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» и установил очередное личное достижение. Причём он впервые в заокеанской карьере набрал 40 очков на старте сезона — за 26 матчей. В бомбардирской гонке форвард сохраняет третью позицию, сократив отставание от лидеров «Эдмонтона» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. Американские журналисты признают 36-летнего россиянина одним из лучших игроков в лиге, но не берутся предсказать, сможет ли он действовать так же результативно ещё несколько лет.

Александр Овечкин продолжает штамповать рекорды в НХЛ. И если форварду не удаётся забить самому, он активно помогает партнёрам, набирая очки в качестве ассистента. Это и произошло в домашнем матче с «Анахаймом»: «Вашингтон» забросил две шайбы после передач россиянина.

Капитан «Кэпиталз» был особенно заряжен на игру с «Дакс», ведь в первом очном матче сезона ему не удалось огорчить соперника, более того, его команда проиграла в овертайме. Непросто сложилась встреча и в этот раз. Первый период прошёл под диктовку «Вашингтона», и вполне логично на перерыв команда ушла с преимуществом в одну шайбу. На 14-й минуте форвард Том Уилсон записал в свой актив сотый гол в НХЛ, а в красивой комбинации поучаствовали Джастин Шульц и Овечкин.

Впрочем, уже на девятой секунде второго периода «Анахайм» отыгрался. Вскоре хозяева вновь вышли вперёд, однако ближе к концу игрового отрезка «Дакс» сначала сравнял счёт, а затем и повёл. Гости должны были уходить на перерыв, имея преимущество, но Джош Мэнсон растерялся под прессингом и буквально подарил шайбу капитану «Кэпиталз».

Россиянин мог бросать сам из убойной позиции, но в очередной раз показал, что результаты команды для него превыше личных достижений: Овечкин отдал пас на Джона Карлсона, и американский защитник восстановил паритет — 3:3.

В третьем периоде болельщики голов не увидели, хотя тренеры и пытались внести изменения в игру. Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт перевёл Александра в звено к Ларсу Эллеру и Ти Джею Оши, разлучив с Евгением Кузнецовым. Но забить Овечкину и в такой компании не удалось.

В серии буллитов, которой в итоге закончилась встреча, Александр реализовал свою попытку, не оставив шансов Джону Гибсону, а победный бросок совершил Карлсон.

«Кэпиталз» вышел на первое место в турнирной таблице лиги, обойдя «Флориду», у которой при этом есть два матча в запасе. Замыкает тройку лидеров «Торонто».

Что касается Овечкина, то россиянин набрал уже 41 (20 + 21) очко в 26 матчах и выдал свой лучший старт сезона в заокеанской карьере. В 2009 году ему потребовалось 28 игр, чтобы набрать 40 очков. Также форвард повторил клубный рекорд, установленный Деннисом Маруком в сезоне-1981/82.

В споре бомбардиров текущего сезона капитан «Кэпиталз» совсем немного отстаёт от форвардов «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (43) и Коннора Макдэвида (42).

Теперь в активе россиянина 611 голевых передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 88-е место в истории лиги, превзойдя результат Мариана Госсы.

Кроме того, Александр набрал два и более очка в 386-м матче НХЛ. По данному показателю он обошёл финна Яри Курри и теперь занимает третье место среди европейских хоккеистов за всю историю лиги. Лидирует чех Яромир Ягр (540 матчей), на второй строчке — словак Стэн Микита (403).

Зарубежные журналисты продолжают восхищаться действиями россиянина. Американский обозреватель Винс Меркольяно отмечает, что Овечкин остаётся одним из лучших в лиге, но неизвестно, как долго это будет продолжаться.

«Овечкин невероятен. Смотреть за его игрой — одно удовольствие. Поражаешься, что в 36 лет он продолжает забивать в таком же высоком темпе. Он остаётся одним из лучших игроков НХЛ, даже учитывая его возраст... Может быть, он уже не такой быстрый и крутой, как раньше, но всё равно ещё очень хорош, один из лучших игроков НХЛ», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

«Сколько голов ему осталось (до рекорда Уэйна Гретцки. — RT), около 150? Придётся сыграть ещё четыре-пять сезонов. Если он проведёт все пять лет по контракту, полагаю, рекорд возможен. Но никто не знает, когда он начнёт стареть. Прямо сейчас он играет хорошо, но сможет ли действовать так же через три-четыре года? Это тяжело предсказать», — добавил аналитик.

Интересно, что на послематчевой пресс-конференции нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин, отметившийся первой шайбой в сезоне, говорил о Сергее — сыне Овечкина. По словам форварда, мальчик предсказал его гол.

«Он знал об этом ещё вчера. В своё время я подарил ему игрушку с качающейся головой, сделанную с меня. Так он вчера сказал отцу, что я забью. Ови рассказал мне об этом сегодня утром. Надо к нему прислушиваться», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.