Овечкин — о 750-й шайбе в НХЛ: это очень крутое число

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём очередном рекорде в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да, это очень крутое число. Просто продолжаем работать. Двигаемся дальше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Right on the money pic.twitter.com/12u3mSmVt9 — Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021

«Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1. 36-летний воспитанник московского «Динамо» забросил в этой игре 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Овечкин занимает четвертое место в истории лиги по этому показателю. Перед россиянином идёт Яромир Ягр (766). На втором месте расположился Горди Хоу (801), на первом — Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.