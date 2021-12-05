Овечкин — о 750-й шайбе в НХЛ: это очень крутое число
- Reuters
- © Jasen Vinlove / USA TODAY Sports
«Да, это очень крутое число. Просто продолжаем работать. Двигаемся дальше», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Right on the money pic.twitter.com/12u3mSmVt9— Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021
«Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1. 36-летний воспитанник московского «Динамо» забросил в этой игре 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Овечкин занимает четвертое место в истории лиги по этому показателю. Перед россиянином идёт Яромир Ягр (766). На втором месте расположился Горди Хоу (801), на первом — Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, что Гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.