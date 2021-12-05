Гол Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду Медисон-сквер-гарден, завершилась со счётом 3:2 в пользу синерубашечников.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Райан Строум (25-я минута), Адам Фокс (38-я), Артемий Панарин (55-я). Российский форвард также записал на свой счёт две результативные передачи. У «Чикаго» отличились Патрик Кейн (20-я), Алекс Дебринкэт (59-я).

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 бросков.

«Рейнджерс» одержал шестую победу подряд.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ.