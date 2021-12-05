Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США на льду «Кэпитал Уан Арены», завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вашингтона».

Right on the money pic.twitter.com/12u3mSmVt9 — Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Алексей Протас (5'), Александр Овечкин (24') и Гарнет Хэтэуэй (59'). У «Коламбуса» отличился Эрик Робинсон (47').

Воспитанник московского «Динамо» забросил 750-ю шайбу в НХЛ за карьеру. Овечкин занимает четвёртое место в истории лиги. Следующим в списке бомбардиров идёт Яромир Ягр (766). Далее расположились Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

36-летний Овечкин по итогам игры был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.