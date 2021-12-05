Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла в столице США на льду «Кэпитал Уан Арены», завершилась со счётом 3:1 в пользу «Вашингтона».

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Алексей Протас (5'), Александр Овечкин (24') и Гарнет Хэтэуэй (59'). У «Коламбуса» отличился Эрик Робинсон (47').

Воспитанник московского «Динамо» забросил 750-ю шайбу в НХЛ за карьеру. Овечкин занимает четвёртое место в истории лиги. Следующим в списке бомбардиров идёт Яромир Ягр (766). Далее расположились Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

36-летний Овечкин по итогам игры был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить