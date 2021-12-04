Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ
- Reuters
- © Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Игра, которая прошла в Финиксе, завершилась со счётом 7:1 в пользу команды из пустыни Мохаве.
В составе «Вегаса» шайбы забросили Макс Пачиоретти (14-я, 29-я минуты), Джонатан Маршессо (7-я), Чендлер Стивенсон (28-я), Майкл Амадио (33-я), Евгений Дадонов ((36-я), Николя Руа (58-я). У «Аризоны» отличился Трэвис Бойд (8-я).
32-летний Дадонов также отметился голевой передачей.
На счету россиянина в сезоне-2021/22 шесть голов и пять ассистов.
Ранее Дмитрий Орлов заявил, что «Вашингтон», возможно, проведёт матч в России в ближайшее время.