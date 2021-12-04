Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» с крупным счётом переиграл на выезде «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла в Финиксе, завершилась со счётом 7:1 в пользу команды из пустыни Мохаве.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Макс Пачиоретти (14-я, 29-я минуты), Джонатан Маршессо (7-я), Чендлер Стивенсон (28-я), Майкл Амадио (33-я), Евгений Дадонов ((36-я), Николя Руа (58-я). У «Аризоны» отличился Трэвис Бойд (8-я).

32-летний Дадонов также отметился голевой передачей.

На счету россиянина в сезоне-2021/22 шесть голов и пять ассистов.

Ранее Дмитрий Орлов заявил, что «Вашингтон», возможно, проведёт матч в России в ближайшее время.

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