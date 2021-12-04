Орлов надеется, что «Вашингтон» проведёт матч в России в ближайшее время

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Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал возможность проведения матча столичной команды в России.
Орлов надеется, что «Вашингтон» проведёт матч в России в ближайшее время
  • AP
  • © Nick Wass

«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты. Думаю, они бы получили удовольствие от России и Москвы, посмотрели бы город», — цитирует Орлова «Чемпионат».

По его словам, руководство «Кэпиталз» рассматривало возможность проведения матча в России, однако из-за сложной коронавирусной ситуации было решено перенести игру.

«Надеюсь, лига проведёт эту игру в будущем, все болельщики были бы рады», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал второй звездой матча «Миннесота» — «Нью-Джерси».

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