Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу над «Анахаймом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Анахайм Дакс».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 (Б).

В составе «Кэпиталз» забросили Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон, который также реализовал победный буллит в серии. Российский форвард команды Александр Овечкин отдал два результативных паса. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков не набрали. Вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33.

У «Анахайма» забрасывали Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери.

Ранее Ковальчук рассказал о шансах Кузнецова поехать на ОИ-2022 в составе сборной.