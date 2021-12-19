Первое поражение Жамнова: Россия уступила Финляндии в овертайме на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в последнем матче Кубка Первого канала потерпела поражение от Финляндии — 2:3. Первая осечка под руководством Алексея Жамнова не помешала команде выиграть домашний этап Еврохоккейтура. В основное время гости дважды выходили вперёд, но шайбы Артёма Минулина и Никиты Войнова помогли хозяевам перевести встречу в овертайм. В дополнительном отрезке всё решило нарушение правил на Сакари Маннинене, которое судьи трактовали как лиение явной возможности поразить ворота и засчитали гол.

Матч с Финляндией стал для сборной России отличной возможностью завершить Кубок Первого канала на мажорной ноте, а также выйти на чистое первое место в турнирной таблице Еврохоккейтура. Хозяева в первых трёх встречах под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова одержали три победы с общим счётом 10:5 (над Канадой, Швецией и Чехией) и намеревались продлить удачную серию.

Впрочем, и суоми в Москве смотрелась достаточно мощно, чему свидетельством стал успех в серии буллитов в противостоянии с Чехией и четыре заброшенные шайбы в ворота Канады. Складывалось впечатление, что подопечные Юкки Ялонена в последней игре смогут навязать отечественной команде серьёзную конкуренцию.

Тем более, Жамнов предоставил отдых целому ряду лидеров. В частности, в заявку не попали защитники Егор Яковлев и Никита Нестеров, а также нападающие Вадим Шипачёв, Антон Слепышев и Егор Коршков. Зато вернулся в ростер Вячеслав Войнов, пропускавший встречу с Чехией. А место на последнем рубеже вновь занял Иван Федотов, оформивший шатаут в противостоянии со Швецией.

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В результате в первое звено попали Семён Чистяков, Войнов, Кирилл Марченко, Александр Кадейкин и Андрей Чибисов. Во второе — Сергей Телегин, Алексей Марченко, Никита Гусев, Павел Карнаухов и Михаил Григоренко. В третье — Александр Никишин, Артём Минулин, Сергей Толчинский, Кирилл Семёнов и Арсений Грицюк. Наконец, в четвёртом оказались Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачёв, Артём Галимов, Сергей Плотников и Владислав Каменев.

И уже первый период показал, что хозяевам действительно придётся непросто. Если в предыдущих матчах они навязывали соперникам свой хоккей, то в воскресенье вынуждены были подстроиться под оппонента. Гости действовали в фирменной оборонительной манере и оставляли минимум пространства, не позволяя даже спокойно принять шайбу.

В результате отечественный коллектив лишился возможности выходить в атаку через короткий пас. Игру пришлось упрощать — вброс через среднюю зону по центру с последующим переводом к бортам, чаще всего — правому. Так хозяева пытались на скорости расшатать надёжную защиту Суоми.

И моменты у ворот Харри Сятери периодически возникали. Например, на восьмой минуте Чистяков после хитрой передачи Карнаухова с близкой дистанции отправил снаряд в ближний угол, но голкипер чудом ногой парировал выстрел. Следом Толчинский не подстроился под прострел Семёнова на дальнюю штангу и не успел подставить клюшку. Наконец, сам Карнаухов завершал броском в упор быструю трёхходовку, но не попал в створ. К тому же ему успел в последний миг помешать защитник.

Финны столько шансов не имели и терпеливо дожидались ошибки соперника. Они ожидаемо сделали ставку на скорость своих нападающих. И незадолго до сирены гости реализовали свой редкий момент. После вброса Миикки Саломяки со своей половины Йоонас Няттинен подхватил шайбу в полном одиночестве и выполнил перевод на абсолютно свободного Валттери Мереля на пятак. Тот со второй попытки Федотова переиграл. А хоккеисты сборной России вернуться назад не успели и впервые на турнире оказались в положении отыгрывающихся.

Во втором периоде ход игры полностью поменялся. Хотя начинался он не лучшим образом для россиян. Они сходу заработали первое большинство за подножку в исполнении Валттери Кемиляйнена, но в неравных составах не сумели придумать ничего. Более того, вскоре подопечные Жамнова сами остались в меньшинстве за нарушение численного состава.

И финны были куда конкретнее соперника. Они создали целый ряд опасных моментов. Особенно запомнился бросок Маркуса Гранлунда в, казалось, пустой ближний угол, с которым чудом справился распластавшийся на льду Федотов. Лишь Фортуна помогла отечественной сборной сохранить разницу в счёте прежней.

После этого момента хозяева начали действовать с большей агрессией и желанием. Их преимущество становилось всё серьёзнее, а гости практически не получали шайбу. Поначалу они ещё грамотно встречали соперника в средней зоне и не позволяли проникать в свою.

Однако с течением времени ошибок становилось всё больше. Сначала Гусев промчался вперёд по правому борту и мощно бросил в ближний угол. Сятери оказался на месте. Затем Никита упустил уже стопроцентный момент. Россияне, включив прессинг, отправили форварда один на один с вратарём, но он не сумел переиграть его. Не вышло добить снаряд в сетку и у Григоренко.

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Тем не менее, давление команды всё-таки сработало. На 36-й минуте Григоренко, получив аккуратную передачу от Гусева, нанёс мощный щелчок из левого круга вбрасывания. Сятери справился с угрозой, но отразил шайбу перед собой, и она от конька партнёра отскочила прямо к Минулину, которому оставалось попасть в пустой угол.

Сравняв счёт, сборная России понеслась вперёд с утроенным желанием и вполне могла выйти вперёд ещё до перерыва. Отличные моменты упустили Войнов, Алексей Марченко и Григоренко. Впрочем, и финны в редкой контратаке едва не отличились, когда Лео Комаров убежал почти один на один с Федотовым, но не сумел его пробить.

Заключительный период отечественная команда также начала мощно. Не успели команды вернуться на лёд, как Алексей Марченко прорвался вперёд по левому борту и со средней дистанции нанёс сильный бросок в штангу. На счастье Сятери, от него снаряд не заскочил в сетку.

Всё складывалось для хозяев неплохо, но в ответственный момент подвёл Кадейкин. При равном счёте не в самой опасной ситуации защитник в середине площадки зачем-то совершил блокировку соперника и получил за это две минуты штрафа. Финны представившейся возможностью воспользовались моментально. Не прошло и минуты, как Сакари Маннинен с практически нулевого угла отправил шайбу в сетку. Так, подопечные Жамнова, владея подавляющим преимуществом, сами подарили гостям отличный шанс и вновь вынуждены были отыгрываться.

Прийти в себя они смогли не сразу. Суоми, выйдя вперёд, около пяти минут владела инициативой и ничего не позволяла сделать оппоненту. Напротив, гости вполне могли увеличить преимущество в счёте. Например, Гранлунд после великолепной передачи Теэму Хартикайнена из убойной позиции чудом не попал в дальнюю девятку.

Постепенно россияне разыгрались и вновь прижали финнов к воротам. Давление отечественной команды становилось всё серьёзнее, а Сятери с огромным трудом выручал партнёров. Чего стоит хотя бы его двойной сейв после двух подряд выстрелов Войнова в упор. При этом хвалёные защитники соперника накрыть Вячеслава не успели. А меньше чем за шесть минут до конца основного времени гостей вдобавок подвёл Микаэль Сеппяля. Он, как и Кадейкин ранее, совершил блокировку и оставил свою команду в меньшинстве.

Суоми оказалась близка к тому, чтобы выстоять, но в неравных составах всё же пропустила. И вновь спас сборную, как и в матче с Швецией, Войнов. Он нанёс мощнейший бросок с дальней линии, с которым вратарь справиться не сумел. Правда, гол засчитали не сразу. Поначалу бригада арбитров решила, что Алексей Марченко создавал помеху Сятери. Хозяева взяли челлендж и своего добились. Посмотрев повтор, судьи всё же постановили: нападающий правил не нарушал, а шайбу следует засчитать. Ещё пара минут ушла на то, чтобы успокоить Ялонена, который оказался не согласен с вынесенным вердиктом.

В результате судьба противостояния определилась в овертайме. Тренерский штаб Жамнова повёл себя смело, поменяв Федотова на четвёртого полевого и, в конце концов, поплатился за это. Если в первом эпизоде вратарь успел вернуться и перевести в штангу бросок Юусо Хиетанена, то во втором оказался бессилен и наблюдал за происходящим со скамейки.

Гости, уйдя в глухую оборону, совершили редкий перехват и вывели Маннинена на пустые ворота. Спасти ситуацию пытался Войнов, который в падении выбил у оппонента шайбу из-под ног. На этот раз судьи заняли сторону гостей. По их мнению, за нарушение защитником правил следовало назначить буллит, что было автоматически трактовано как гол.

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение под руководством нового тренерского штаба, но выиграла Кубок Первого канала, а также делит первое место в турнирной таблице Еврохоккейтура с Швецией.