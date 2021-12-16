Гол Войнова с острого угла и шатаут Федотова: как Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Сборная России взяла верх над командой Швеции на Кубке Первого канала, одержав вторую победу под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова. Судьбу противостояния решил единственный гол Вячеслава Войнова. Он отличился в середине третьего периода, отправив шайбу в створ с острого угла. Скандинавы на протяжении всей встречи владели некоторым преимуществом и нанесли 34 броска по воротам Ивана Федотова, но так и не сумели пробить его.

Кубок Первого канала начался для сборной России без раскачки. В среду подопечные Алексея Жамнова в непростом матче обыграли Канаду вне зачёта Еврохоккейтура (4:3), а уже в четверг им предстояло встретиться с лидером турнирной таблицы — Швецией.

Последнее противостояние с «тре крунур» получилось неудачным для россиян. В рамках Кубка Карьяла соперник оказался сильнее (4:2) и взял реванш за поражение на групповом этапе чемпионата мира в Латвии. Но в Финляндию «красная машина» ездила ещё под руководством Сергея Зубова и в крайне экспериментальном составе.

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Что касается ростера на отчётную встречу, новый штаб произвёл целый ряд перестановок по сравнению с первой игрой. В частности, не оказалось в заявке двух ключевых нападающих — Артёма Анисимова и Егора Коршкова, полезно отыгравших с «кленовыми листьями». Зато свой шанс получили 20-летний защитник «Авангарда» Семён Чистяков, сформировавший пару в первом звене с Никитой Нестеровым, Никита Гусев, Иван Морозов, Владимир Ткачёв, Артур Каюмов и Арсений Грицюк. А вот место на последнем рубеже вновь занял Иван Федотов, не раз спасавший партнёров накануне.

Обновлённая сборная России начала матч очень активно. Помогло и удаление Эмиля Ларссона спустя всего 28 секунд после стартовой сирены. Хоккеист отправился на скамейку штрафников за подножку. Подопечные Жамнова тут же обрушили на ворота Магнуса Хелльберга шквал атак. Гости держались с огромным трудом, но всё же выстояли две минуты. В нескольких эпизодах их выручил голкипер.

А вскоре в меньшинстве осталась уже отечественная команда. Сергей Плотников был наказан за то же нарушение, что и оппонент чуть ранее. К чести хозяев, в неравных составах они сыграли практически идеально и ничего не позволили сделать сопернику. Да и Федотов в нужный момент приходил на помощь. Например, выручил после броска Антона Бёнгтссона в упор.

Но больше моментов всё же возникало у противоположных ворот. Хелльбергу порой приходилось крутиться как белке в колесе, чтобы не пропустить шайбу в створ. В первом периоде переиграть его не удалось ни Вадиму Шипачёву, ни Чистякову, ни Павлу Карнаухову, вышедшему почти один на один.

В целом на площадке шла достаточно интересная, яркая игра. Хоккеисты обоих коллективов действовали на предельно высоких скоростях и старались как можно быстрее доставлять шайбу в чужую зону. Хватало и серьёзных стыков. Так, после абсолютно чистого силового приёма в исполнении Чистякова в раздевалку пришлось отправиться Юакиму Нюгорду.

Вторая 20-минутка началась с грубейшей ошибки Андрея Чибисова в своей зоне, которая едва не обернулась голом. Он буквально оставил шайбу форварду соперника, который вместе с партнёром убежал к воротам Федотова. Однако нападающий пожадничал, затянул с броском и далеко отпустил от себя снаряд, позволив Ивану нейтрализовать угрозу.

Спустя несколько минут Чибисов едва не исправился за свою помарку. По левому борту он выскочил практически один на один с висящим на плечах соперником и бросил в дальний угол, но Хелльберг оказался на месте. А Морозов чуть ранее не попал в створ после отличной передачи Гусева справа.

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Игра продолжала проходить на высочайших скоростях и держать собравшихся на трибунах болельщиков в напряжении, однако поддерживать темп россиянам было не так просто. В отличие от скандинавов, они провели последнюю игру всего сутки назад и казались вымотанными. Всё это приводило к порой необъяснимым ошибкам у собственных ворот. Например, Дамир Шарипзянов потерял шайбу в своей зоне, но команду в очередной раз спас Федотов, который действовал уверенно и надёжно. Хотя при этом нельзя сказать, что соперники ставили перед ним неразрешимые задачи.

Подопечные Жамнова ответили шквалом атак в середине периода, когда соперник не успел сменить звенья, но отличиться не сумели. А за пять минут до сирены россияне остались в большинстве после удаления Адама Альмквиста, но не имели ни малейшей возможности реализовать численное преимущество. Гости спокойно провели две минуты и даже едва сами не организовали опасную контратаку.

В заключительном периоде усталость отечественной команды проявилась ещё сильнее, а преимущество шведов возросло. Не успели хоккеисты вернуться из раздевалок, как очередной стопроцентный момент упустил Антон Ландер. После своевременной передачи партнёра он выскочил почти один на один, но не сумел переиграть Федотова. Скандинавы нагнетали давление и при первой возможности пытались бросать, однако ничего не могли поделать с голкипером ЦСКА.

А на 48-й минуте вперёд вышла сборная России. Одна из редких атак в исполнении хозяев принесла успех. Ткачёв, войдя в зону по правому борту, не стал вбрасывать шайбу вперёд, а сделал паузу и отдал передачу на Гусева. Форвард выполнил прострел на дальнюю штангу. Защитник перехватить снаряд не сумел, и Вячеслав Войнов забросил его в сетку.

Открыв счёт, подопечные Жамнова получили мощный заряд позитивной энергии и активнее пошли вперёд. Гости же словно пребывали в растерянности. Это едва не стоило им второго гола. Но Ткачёву и Александру Елесину не хватило немного удачи. А когда Плотников пытался замкнуть дальнюю штангу, Хелльберг чудом успел выставить щиток.

Ближе к финальной сирене Швеция всё же вернула себе преимущество. В этот отрезок на первый план снова вышел Федотов. Иван оставался абсолютно хладнокровным и уверенно отражал все броски. Казалось, шайба сама летит в него, но на деле вратарь грамотно действовал позиционно, не допуская лишних движений. Своей игрой он вселял уверенность в партнёров, которые также оборонялись без паники.

Тревожно стало, лишь когда соперник за две с небольшим минуты до сирены снял Хелльберга. Ведь канадцы накануне в аналогичной ситуации сумели сократить отставание до минимума и едва не спаслись. Однако скандинавам это не удалось. Сначала они долго не могли расставиться в зоне, потеряв много времени, потом проиграли пару вбрасываний. Наконец, в нескольких моментах шайба оказалась в ловушке Федотова.

Так сборная России одержала вторую победу подряд под руководством Жамнова, а главным героем противостояния стал вратарь, который отразил все 34 броска и оформил шатаут.