Удачный дебют Жамнова: Россия обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала

Россияне взяли верх над канадцами в матче Кубка Первого канала по хоккею — 4:3. Эта встреча стала дебютной во главе сборной для нового главного тренера Алексея Жамнова. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте благодаря точному броску Егора Коршкова. Соперник восстановил статус-кво после перерыва, но россияне тут же вышли вперёд, а в конце второго периода реализовали большинство. В начале заключительного игрового отрезка отличиться удалось Вадиму Шипачёву, однако канадцы сумели сократить отставание до минимума и, сняв вратаря, едва не перевели встречу в овертайм.

Кубок Первого канала в этом году стартовал матчем, который сам по себе стал лучшей рекламой этого этапа Еврохоккейтура, хотя его результат и не шёл в общий зачёт. В качестве первого блюда организаторы предложили болельщикам внеочередную серию великого противостояния России и Канады. И пусть в состав «кленовых листьев» попали исключительно хоккеисты, выступающие в Европе, он всё равно получился достаточно представительным.

Для отечественной же команды эта встреча стала дебютной под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова, который, разумеется, намеревался с победы начать свой путь во главе «красной машины».

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Была у хозяев турнира и ещё одна серьёзная мотивация. Именно канадцам они неожиданно уступили в четвертьфинале последнего чемпионата мира (1:2), пропустив решающую шайбу в овертайме. Та неудача привела к уходу штаба Валерия Брагина. С тех пор пути оппонентов не пересекались. Правда, в Москву Клод Жюльен привёз уже совершенно других подопечных, среди которых оказались 16 человек, выступающих в КХЛ и играющих бок о бок со многими коллегами из сборной России.

Жамнов в первой встрече мог рассчитывать на всех сильнейших. Вопросы возникали разве что по вратарской линии. Вызов получили три примерно равных по классу голкипера: Иван Федотов из ЦСКА, Тимур Билялов из «Ак Барса» и обладающий большим международным опытом Александр Самонов, который при этом получает не слишком много практики в СКА. В матче с канадцами специалист сделал ставку на первого.

Весьма любопытно было и то, кого новый тренер назначит капитаном. Этой чести удостоился опытный защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Его ассистентами стали нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв и форвард ЦСКА Сергей Плотников.

Матч на «ЦСКА Арене» начался без раскачки. Не успела прозвучать стартовая сирена, как хоккеисты сборной России понеслись вперёд. Дебют полностью остался за ними. Гости должны быть благодарны своему вратарю Джастину Погги за то, что он выручил команду после опаснейших бросков Вячеслава Войнова и Кирилла Марченко.

Впрочем, канадцы быстро пришли в себя и вскоре организовали ответное наступление. «Кленовые листья» включили фирменный высокий прессинг и стремились в контратаках находить бреши в чужой обороне. Получалось это достаточно часто. Однако молодцом проявил себя Федотов, который не тушевался и в нужные моменты приходил партнёрам на помощь, уверенно отражая шайбу и не допуская ошибок.

А на пятой минуте подопечные Жамнова отметились несколько нелогичным голом. Помогло вбрасывание у чужих ворот. Причём Артём Анисимов его проиграл, но шайба от клюшки одного из соперников настолько удачно отскочила к Егору Коршкову, что тому оставалось с пятака отправить её в дальнюю девятку.

Открыв счёт, россияне поймали кураж и обрушили на ворота Погги шквал атак. Они стремились максимально быстро доводить шайбу до чужой половины по бортам, не задерживаясь в центральной зоне, а затем доставлять её на пятак нападающим. В старании хозяевам было не отказать, но сыгранности не хватало. Ощущалось это и в обороне. Так, в одном из эпизодов Никита Нестеров подарил шайбу оппоненту, но Федотов в очередной раз проявил себя и парировал выстрел Даниэля Одетта.

В концовке периода на льду начали накаляться страсти. Сначала Одетт получил первое удаление в матче за удар соперника высоко поднятой клюшкой, а затем Тревор Мёрфи опасно толкнул Марченко в сторону борта с риском нанести ему травму и также отправился на скамейку штрафников.

Вторую 20-минутку россияне начали в большинстве и чудом не увеличили собственное преимущество в счёте. Лишь мастерство Погги, совершившего несколько ярких сейвов, помогло канадцам избежать серьёзных проблем.

Однако в равных составах гости завладели инициативой. Первого периода им хватило, чтобы немного сыграться и наладить взаимопонимание, и после перерыва гости стали действовать куда смелее. Главное, они демонстрировали более быстрый хоккей и всегда оказывались чуть впереди оппонентов. Как результат — большое количество выигранных подборов. Да и вбрасывания, как правило, оставались за ними.

Вдобавок подвёл команду Дамир Шарипзянов, получивший ненужное удаление за подножку. «Кленовые листья» этим моментально воспользовались. Началась их результативная атака, что характерно, с выигранного вбрасывания, а завершилась аккуратным броском Брэндона Гормли в дальний угол. Показалось, что Федотов в этой ситуации мог спасти, ведь шайба летела не слишком быстро, но голкипер до неё не добрался.

После такого у россиян могли опуститься руки, но они показали, что умеют держать удар, и уже через 25 секунд вновь вышли вперёд. Андрей Чибисов великолепно поборолся в углу площадки, Кирилл Марченко — за воротами, а с мощным кистевым Александра Елесина голкипер ничего поделать не сумел — снаряд прошёл у него между щитков.

Вернув инициативу, подопечные Жамнова почувствовали уверенность в себе и прижали соперника к воротам. Впрочем, до по-настоящему опасных моментов дело доходило нечасто. Хозяева контролировали шайбу, но редко доводили её до пятака. Либо же они недостаточно быстро принимали решения, что выливалось в перехваты и отборы.

Однако перед самым перерывом отечественная сборная отличилась ещё раз. Наконец удалось реализовать большинство. Нестеров за шесть секунд до сирены нанёс неберущийся бросок от синей линии в ближнюю девятку — 3:1. Россияне проявили характер и увеличили преимущество.

Заключительный период начался идеально для россиян. С момента возобновления игры прошло всего 20 секунд, а разрыв в счёте увеличился до трёх шайб. Грубейшую ошибку совершил до того надёжный Погги. Он зачем-то решил побежать за шайбой к борту за воротами, не ожидая, что Кирилл Марченко до конца поведёт борьбу. Нападающий великолепно выполнил свою работу и, опередив голкипера, отдал передачу Шипачёву на пустые ворота.

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После этого канадцы буквально посыпались и принялись допускать необъяснимые помарки. Сначала Чарльз Дженовей подарил шайбу Михаилу Григоренко, но тот чудом отправил её выше створа. Затем Анисимов, воспользовавшись неаккуратной передачей оппонента назад, вышел один на один с Погги, но не сумел переиграть его.

Происходящее излишне расслабило россиян. У них всё получалось слишком легко, и возникло ощущение, что они заранее уверовали в разгром. Однако «кленовые листья» сдаваться не собирались и воспользовались первой же представившейся возможностью. Корбан Найт и Одетт убежали в контратаку два в два, и последний спокойно поразил сетку после идеального паса партнёра.

Теперь необъяснимые провалы начали происходить в обороне хозяев турнира. Канадцы умудрились дважды за короткий промежуток времени убежать на рандеву с Федотовым. Сначала пробить его попробовал Дженовей, а затем Коди Куник, но Иван действовал выше всяческих похвал и в сложнейшей ситуации спас команду.

Чуть взбодрила россиян массовая потасовка. Её причиной послужило столкновение Коршкова с Погги после толчка со стороны оппонента. Подопечные Жамнова, выплеснув эмоции, пришли в себя и стали действовать куда осторожнее.

Однако концовка всё равно получилась нервной. За две с половиной минуты до финальной сирены канадцы сняли вратаря, и это дало свои плоды. Эрик О'Делл с близкого расстояния переправил шайбу в сетку. До конца основного времени оставалась минута и 22 секунды. И этот отрезок вышел самым неприятным.

Хоккеистам отечественной сборной приходилось ложиться под броски канадцев, а Федотов в нескольких эпизодах совершил сейвы, когда казалось, что овертайма не избежать. Однако хозяева всё же выдержали и одержали победу в дебютном матче под руководством Жамнова, а также взяли у Канады реванш за поражение на ЧМ.