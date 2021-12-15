Стал известен состав сборной России на матч с Канадой на Кубке Первого канала
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Как сообщает пресс-служба сборной России, команда Алексея Жамнова проведёт матч в следующих звеньях.
Есть состав на стартовый матч Кубка Первого канала! Готовимся поддерживать команду и смотреть игру — с трибун, по Первому и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/NaTetDRZxk— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
Матч Россия — Канада состоится 15 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Трансляция поединка пройдёт на Первом канале, а также на официальном сайте ФХР.
Ранее Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ.