Стал известен состав сборной России на матч с Канадой на Кубке Первого канала

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Сборная России по хоккею назвала состав команды на стартовый матч Кубка Первого канала с командой Канады.
Стал известен состав сборной России на матч с Канадой на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает пресс-служба сборной России, команда Алексея Жамнова проведёт матч в следующих звеньях.

Матч Россия — Канада состоится 15 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Трансляция поединка пройдёт на Первом канале, а также на официальном сайте ФХР.

Ранее Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ.

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