Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что российским вратарям из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хватает стабильности.

«Посмотрим, кто из вратарей проявит себя в Кубке Первого канала. Как известно, голкипер — 60% успеха. К сожалению, те вратари, на которых мы надеемся, показывают неровный и нестабильный результат, а ведь вратаря оценивают по стабильности в матчах. Тренер Сергей Наумов, надеюсь, подскажет им. Если игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду, то проблем с вратарями у нас не будет», — цитирует ТАСС Третьяка.

В сборную России на Кубок Первого канала был приглашены трое вратарей: Иван Федотов (ЦСКА), Александр Самонов (СКА) и Тимур Билялов («Ак Барс»).

15 декабря сборная Россия проведёт стартовую встречу домашнего турнира с командой Канады.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт матч с Канадой в ретроформе.