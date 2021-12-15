Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что российским вратарям из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хватает стабильности.
Третьяк посетовал на нестабильность российских вратарей из КХЛ
  • РИА Новости

«Посмотрим, кто из вратарей проявит себя в Кубке Первого канала. Как известно, голкипер — 60% успеха. К сожалению, те вратари, на которых мы надеемся, показывают неровный и нестабильный результат, а ведь вратаря оценивают по стабильности в матчах. Тренер Сергей Наумов, надеюсь, подскажет им. Если игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду, то проблем с вратарями у нас не будет», — цитирует ТАСС Третьяка.

В сборную России на Кубок Первого канала был приглашены трое вратарей: Иван Федотов (ЦСКА), Александр Самонов (СКА) и Тимур Билялов («Ак Барс»).

15 декабря сборная Россия проведёт стартовую встречу домашнего турнира с командой Канады.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт матч с Канадой в ретроформе.

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