Россия обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Канады в матче Кубка Первого канала.

Первая игра турнира, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе сборной России шайбы забросили Егор Коршков (пятая минута), Александр Елесин (29-я), Никита Нестеров (40-я), Вадим Шипачёв (41-я).

У Канады отличился Брэндон Гормли (28-я), Даниэль Одетт (49-я), Эрик О'Делл (59-я).

В следующем матче Россия сыграет со Швецией (16 декабря).

Ранее Жамнов заявил, что Евгений Малкин и Александр Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.