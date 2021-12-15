Россия обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Первая игра турнира, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Алексея Жамнова.
В составе сборной России шайбы забросили Егор Коршков (пятая минута), Александр Елесин (29-я), Никита Нестеров (40-я), Вадим Шипачёв (41-я).
У Канады отличился Брэндон Гормли (28-я), Даниэль Одетт (49-я), Эрик О'Делл (59-я).
В следующем матче Россия сыграет со Швецией (16 декабря).
Ранее Жамнов заявил, что Евгений Малкин и Александр Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.