Фетисов оценил победу России над Канадой в матче Кубка Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала над командой Канады.

«Хочу поздравить Алексея Жамнова, Сергея Федорова, да и всю сборную с дебютом и победой. Доволен игрой: команда смотрелась, как положено забила в большинстве. Все хорошо», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Первая игра турнира, которая прошла на льду «ЦСКА Арены» в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе сборной России шайбы забросили Егор Коршков (пятая минута), Александр Елесин (29-я), Никита Нестеров (40-я), Вадим Шипачёв (41-я).

В следующем матче Россия сыграет со Швецией (16 декабря).

Ранее Жамнов заявил, что Евгений Малкин и Александр Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.