Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею нанесла поражение национальной команде Швеции в матче Кубка Первого канала.

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе сборной России единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча. Голевая передача — на счету у Никиты Гусева.

Напомним, что в стартовом матче на Кубке Первого канала Россия обыграла Канаду (4:3).

Следующую встречу национальная команда проведёт 18 декабря со сборной Чехии.

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