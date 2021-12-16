Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала
- РИА Новости
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.
В составе сборной России единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча. Голевая передача — на счету у Никиты Гусева.
Напомним, что в стартовом матче на Кубке Первого канала Россия обыграла Канаду (4:3).
Следующую встречу национальная команда проведёт 18 декабря со сборной Чехии.
Ранее Ковальчук заявил, что Россия — фаворит Олимпийских игр.