Ковальчук: Россия — фаворит Олимпийских игр

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Менеджер сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от выступления национальной команды по хоккею на Олимпиаде в Пекине.
Ковальчук: Россия — фаворит Олимпийских игр
  • РИА Новости

«Россия — фаворит Олимпийских игр в любом случае», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.

Он также рассказал, почему сборная России на Кубок Первого канала формировалась не по клубному принципу.

«Лига изменилась, потолок зарплат. Тяжело в командах собирать много суперзвёзд или звёздных хоккеистов», — добавил Ковальчук.

По его словам, тренерский штаб готов к любому развитию событий, если НХЛ откажется от участия на Олимпийских играх в Пекине.

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