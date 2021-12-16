Ковальчук: Россия — фаворит Олимпийских игр
- РИА Новости
«Россия — фаворит Олимпийских игр в любом случае», — сказал Ковальчук в эфире Первого канала.
Он также рассказал, почему сборная России на Кубок Первого канала формировалась не по клубному принципу.
«Лига изменилась, потолок зарплат. Тяжело в командах собирать много суперзвёзд или звёздных хоккеистов», — добавил Ковальчук.
По его словам, тренерский штаб готов к любому развитию событий, если НХЛ откажется от участия на Олимпийских играх в Пекине.
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