В ФХР высказались о шансах Кузнецова выиграть дело в CAS

Заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе высказался об отказе Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в допуске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет шансов на выигрыш дела в CAS, потому что есть определённый набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее Ротенберг заявил, что разница между хоккеистами и футболистами в том, что настоящие мужчины играют в хоккей.