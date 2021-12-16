В ФХР высказались о шансах Кузнецова выиграть дело в CAS
- РИА Новости
«Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет шансов на выигрыш дела в CAS, потому что есть определённый набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения», — цитирует Кикнадзе ТАСС.
В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.
Ранее Ротенберг заявил, что разница между хоккеистами и футболистами в том, что настоящие мужчины играют в хоккей.