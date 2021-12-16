Губерниев отреагировал на недопуск Кузнецова к Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа о недопуске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова к участию в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У Евгения Кузнецова очень серьёзная провинность, насколько мне известно. Поэтому мне было не очень понятно, каким образом мы будем договариваться с IIHF и МОК. Всё-таки на Олимпиаде действуют правила международной федерации, а не НХЛ, поэтому я на него и не рассчитывал», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, потеря такого игрока является ощутимой, но виноват в этом именно хоккеист, хотя и расплачивается не только он, но и вся сборная.

«Я считаю, что за такие прегрешения спортсмен должен огребать по полной программе, вот Кузнецов и огрёб. Мне его абсолютно не жалко в данной ситуации. На таких, как Кузнецов, смотрят дети: если человек употребляет наркотики так, что об этом становится всем известно, то такой хоккей нам не нужен», — добавил Губерниев.

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее сообщалось, что Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине.